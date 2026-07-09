Detenidos 26 trabajadores de un puerto en Panamá acusados de traficar cocaína hacia Europa

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Bangkok, 9 jul (EFE).- La Policía de Panamá detuvo a 26 trabajadores portuarios presuntamente vinculados con una red de tráfico de cocaína hacia Europa y Oceanía, según informó este jueves la Policía de Australia en un comunicado conjunto con autoridades del país centroamericano.

Identificados como trabajadores del Puerto de Balboa, que forma parte del Canal de Panamá, fueron arrestados el 7 de julio «tras una investigación internacional de dos años sobre una red de crimen organizado», indica el comunicado, en el que no hay detalles sobre los detenidos.

La Policía panameña les acusará de usar el puerto «como un centro de tránsito clave, apoyándose en contratistas y trabajadores portuarios corruptos para contaminar contenedores de transporte refrigerados con drogas ilícitas antes de que fueran exportados a Australia y Europa».

Esta red, prosigue el comunicado, es presuntamente responsable del tráfico de más de una tonelada de cocaína interceptada en Australia y en Europa desde 2024.

El comandante de la Policía australiana para las Américas, Andrew Donoghoe, señaló que ambos países trabajan juntos «en identificar, desbaratar y desmantelar las redes de crimen organizado responsables del tráfico internacional de drogas», que buscan explotar las cadenas de suministro globales.

En junio pasado, Australia incautó 2,7 toneladas de cocaína, el mayor decomiso de este tipo de drogas en el país, durante un operativo en el oeste de Sídney en el que dos jóvenes fueron detenidos, según informaron las autoridades.

Australia y Nueva Zelanda son los países con mayor consumo de cocaína per cápita del mundo, según un informe de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicado en junio pasado.

El organismo advirtió entonces que cada vez se utilizan más las islas del Pacífico como puntos de tránsito de la cocaína con destino a Australia y Nueva Zelanda, donde la ONU estima que el 3 % de las personas de entre 15 y 64 años consumieron cocaína en 2023. EFE

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