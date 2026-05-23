Detenidos 5 israelíes que cruzaron a Líbano en jornada con impactos de drones de Hizbulá

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Jerusalén, 23 may (EFE).- El Ejército de Israel detuvo este sábado a cinco ciudadanos israelíes que habían cruzado la frontera hacia Líbano, en una jornada con diversos impactos de drones de la milicia chií libanesa Hizbulá contra comunidades del norte de Israel.

«Hace poco, cinco ciudadanos israelíes cruzaron la frontera hacia territorio libanés por unos pocos metros. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operaban en el lugar devolvieron a todos los ciudadanos a su país y los retuvieron hasta la llegada de la Policía de Israel», reza un comunicado castrense emitido hoy.

El Ejército manifestó su «enérgica condena» ante este «cruce ilegal» y recalcó que «se trata de un incidente grave que constituye un delito».

Esta incursión de ciudadanos israelíes se produce después de que también en las últimas horas un dron de Hizbulá explotara cerca del kibutz Adamit, en el norte de Israel, sin reportarse víctimas.

Además, otro dron explosivo lanzado desde Líbano impactó en Rosh Hanikra, próximo a al frontera con Líbano, sin dejar heridos.

Los incidentes con drones se han sucedido recientemente y las Fuerzas de Defensa de Israel activaron incluso las sirenas de forma errónea en la comunidad de Kfar Giladi, «debido a una falsa identificación de la infiltración de un dron» procedente de Líbano.

Por su parte, Israel continuó este sábado sus ataques contra varias localidades del sur del Líbano, donde se informó oficialmente de la muerte de al menos seis personas en diferentes bombardeos aéreos, que se suman a las ya más de 3.111 que perdieron la vida en suelo libanés en acciones similares desde el 2 de marzo, según el balance de víctimas oficial más reciente.

Según fuentes oficiales libanesas, los ataques israelíes no han cesado en la parte meridional del Líbano desde la noche del viernes, en especial contra Tiro y sus alrededores, donde al menos cuatro personas fallecieron en «un ataque hostil» en la localidad de Deir Qanoun al Nahr, a unos 85 kilómetros al sur de Beirut.

Otras dos personas murieron en un bombardeo y el ataque de un dron en la localidad de Al Rafid y Ain Baal, mientras que otros dos ataques similares contra un huerto de cítricos en Al Basouriyeh y un vehículo en la carretera de Al Qasmiyeh provocó «muertos y heridos», entre ellos obreros sirios, según informó la agencia de noticias oficial libanesa, NNA, sin especificar más detalles.

Mientras, el Ejército libanés denunció en su cuenta en la red social X que uno de sus soldados «sufrió heridas moderadas a consecuencia de un ataque israelí contra un cuartel militar en la ciudad de Nabatieh».

Israel ha intensificado sus operaciones militares, con ataques e invasión terrestre de aldeas del sur y otras áreas libanesas, donde emite de cuando en cuando alertas de evacuación de localidades pese al alto el fuego y las conversaciones mediadas por Estados Unidos. EFE

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