Detenidos 50 campesinos galos por invadir un local ministerial en su lucha contra Mercosur

París, 14 ene (EFE).- Medio centenar de campesinos franceses fueron detenidos este miércoles tras haber invadido un local perteneciente al Ministerio de Agricultura en París, dentro de las protestas que mantienen desde hace días contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Así lo confirmó la Prefectura de Policía que señaló que los arrestados pertenecen al sindicato agrario Confederación Paisana, de inspiración izquierdista y que se les pueden imputar graves delitos de alteración del orden público.

Entre los detenidos se encuentran tres portavoces nacionales del sindicato, además del presidente de la Cámara Agraria de Guyana, indicó la propia organización, que convocó una manifestación frente a la comisaría donde se encuentran los arrestados.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde, cuando un centenar de campesinos penetraron sin permiso en un local anexo a la sede principal del Ministerio, situada en el céntrico distrito 7 de la capital.

La intervención de las fuerzas del orden permitió desalojarlos y provocó la detención de unos 50 de los manifestantes.

La Confederación Paisana acusó al Ministerio de haber utilizado medios desmesurados en una acción que calificaron de «pacífica».

Las protestas contra el tratado con Mercosur, que tiene previsto rubricar la próxima semana en Paraguay la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pese a la oposición de Francia, se mantienen en varios puntos del país.

El primer ministro, Sébastién Lecornu, que esta semana anunció varias medidas de ayuda a los agricultores, superó este miércoles dos mociones de censura presentadas por la supuesta tibieza en su lucha contra el tratado con Mercosur. EFE

