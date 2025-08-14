Detenidos cinco sospechosos en caso de fraude por el que dimitió primer ministro lituano

2 minutos

Berlín, 14 ago (EFE).- El servicio lituano de investigación de crímenes financieros anunció este jueves que hay cinco detenidos como parte de la presunta trama de fraude empresarial por la que dimitió la semana pasada el ya exprimer ministro de Lituania, el socialdemócrata Gintautas Paluckas.

La institución explicó en un comunicado que ayer fueron registrados diez inmuebles y vehículos en los distritos de Vilna y Klaipeda, entre otros, y que fueron confiscados documentos.

«Cuatro personas más fueron detenidas durante los registros», declaró el servicio, que ya había detenido a un sospechoso, y aclaró que se está resolviendo todavía la cuestión de las medidas cautelares.

La investigación, que dirige la oficina en Lituania de la Fiscalía Europea, se centra en un posible caso de fraude crediticio por un crédito preferente de 200.000 euros obtenido por una empresa propiedad de Paluckas en un 49 %, después de que éste ascendiera al cargo de primer ministro.

Además, los investigadores examinan también si un grupo organizado cometió otros delitos como falsedad documental y sobornos para que otra empresa, a nombre de una cuñada de Paluckas, obtuviera de forma fraudulenta más de 136.000 euros en ayudas europeas.

Según la cadena privada LNK, uno de los detenidos es el hermano del exprimer ministro, Danas Paluckas, casado con la propietaria de la segunda compañía, cuyo director también está entre los sospechosos.

El político socialdemócrata, que había ascendido al poder a finales del año pasado, tuvo que dimitir también del cargo de líder de su partido al crecer la presión pública tras conocerse las alegaciones contra él, reveladas por varias investigaciones mediáticas, aunque por el momento él mismo no está imputado por ningún delito.

El Partido Socialdemócrata de Lituania (LSDP) propuso la semana pasada a la ministra de Seguridad Social y Trabajo en funciones, Inga Ruginiene, para sustituir a Paluckas al frente del Ejecutivo, y este jueves fue nominada formalmente por el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda.

Ahora el Parlamento de Lituania o Seimas deberá decidir cuándo convoca una sesión extraordinaria para confirmar a Ruginiene como primera ministra.

Hasta la dimisión de Paluckas, Lituania era gobernada por una coalición tripartita formada por el LSDP, la Unión de Demócratas por Lituania, de centroizquierda, y el partido populista Nemuno Aušra (Amanecer del Nemunas).EFE

