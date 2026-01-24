Detenidos cinco terroristas que planeaban atentados en la capital de Somalia

Nairobi, 24 ene (EFE).- Cinco miembros de una célula terrorista que planeaba atentados en la capital de Somalia, Mogadiscio, han sido detenidos cuando intentaban entrar en la ciudad, informó la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) del país africano.

Los arrestados «planeaban entrar en secreto en Mogadiscio para perpetrar actos contra la seguridad y la estabilidad de la capital», señaló la NISA en un comunicado emitido la pasada noche, sin aclarar ni la fecha ni el lugar exacto del arresto de los terroristas.

Loa agentes también incautaron «diversos tipos de explosivos, armas y vehículos durante la operación, que planeaban utilizar en sus actos terroristas».

«Esta red de Khawaarij (termino usado habitualmente por las autoridades somalíes para referirse al grupo yihadista somalí Al Shabab) será remitida a las instituciones judiciales para que se aplique la ley», añadió el servicio de espionaje.

Más de 130 miembros de Al Shabab murieron esta semana en una operación desarrollada en el sur de Somalia con apoyo de socios internacionales, aseguró este jueves el Ministerio de Defensa de este país del Cuerno de África.

Somalia ha intensificado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana, ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

