Detenidos cuatro españoles en Varsovia tras pintar grafitis en el metro

Cracovia (Polonia), 11 mar (EFE).- Cuatro ciudadanos españoles, tres hombres y una mujer, han sido detenidos en la capital polaca después de usar el freno de emergencia de un tren para realizar grafitis en los vagones.

Anna Bartoń, portavoz del Metro de Varsovia, explicó este jueves a EFE que el tren tuvo que ser retirado a las cocheras de Kabaty para su limpieza: «En Wawrzyszew, sufrimos un ataque con grafitis en el tren. Después de recibir el aviso, cortamos la corriente del tercer carril para comprobar si quedaba algo en las vías».

Los arrestados enfrentan cargos por daños materiales y alteración del funcionamiento del transporte, con posibles penas de prisión de hasta tres años, además de multas por los costes de limpieza que podrían ascender a varios miles de euros.

Según un comunicado de la Policía de Varsovia, el incidente tuvo lugar la tarde del miércoles 11 de marzo, alrededor de las 15:00 horas, en la estación de Wawrzyszew.

Los jóvenes españoles accionaron el freno de emergencia y forzaron la apertura de puertas en plena hora punta para pintar dos vagones con grafitis.

El acto vandálico provocó la interrupción del servicio en la línea M1, y obligó a activar autobuses de sustitución hasta que se verificó la seguridad de las vías.

Según la prensa polaca, tras una breve persecución, los agentes de la Policía atraparon a tres de los jóvenes, mientras que la mujer fue interceptada por un guardia municipal.

En una publicación de la Jefatura de Policía de Varsovia en la plataforma social X, se incluyeron fotografías de espaldas de dos de los detenidos y un vídeo donde se observa cómo son conducidos por el pasillo de la comisaría.

El comunicado oficial de la Policía de la comisaría de Bielany señala que los detenidos «pintaron grafitis en dos vagones y luego huyeron del lugar», tras lo cual «una patrulla detuvo rápidamente a tres hombres y la mujer fue entregada por un guardia municipal, así como que «todos son ciudadanos españoles». EFE

