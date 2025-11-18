Detenidos dos activistas propalestinos tras escribir «culpables» sobre cancillería alemana

Berlín, 18 nov (EFE).- Dos activistas propalestinos han sido detenidos este martes por la policía alemana tras escribir con pintura roja la palabra «culpables» sobre la pared de la Cancillería, al día siguiente de que se confirmase el levantamiento del embargo parcial de armamento a Israel.

«Fueron detenidos un hombre de 26 años y una mujer de 27. Además se confiscaron dos cubos de pintura roja», informó la Policía de Berlín en X y añadió que investigan un posible delito de daños materiales.

Un colectivo llamado «Pacíficamente contra el genocidio» publicó en su cuenta de Instagram vídeos en los que se puede ver a los activistas pintando con brochas la palabra «Täter», que según el contexto puede traducirse del alemán como «culpables», «criminales» o «perpetradores» de un delito o de un crimen.

En otro de los vídeos, uno de los activistas, ya detenido por la policía, dice a la cámara: «En Gaza desde el alto el fuego han matado a 245 personas. Ayer una escuela fue bombardeada por Israel y Alemania ha decidido ahora levantar todas las restricciones de entrega de armamento a Israel».

«Gente, ¿cómo se podría apoyar más activamente la matanza? (el canciller alemán) Friedrich Merz y nuestro Gobierno son perpetradores de este genocidio», agregó el joven, antes de que la Policía obligase a parar la grabación.

El mismo colectivo consiguió trepar la semana pasada a la Puerta de Brandeburgo con ayuda de un montacargas y desplegar desde allí una pancarta con el lema «Nunca más genocidio, libertad para Palestina».

La Policía detuvo entonces a tres personas que habían manejado el camión con montacargas, así como a los tres activistas que permanecían encima del monumento y se negaban a descender.

Un portavoz del Gobierno alemán confirmó este lunes que el Ejecutivo encabezado por el conservador Merz había decidido levantar el embargo parcial de armamento a Israel después del alto el fuego en Gaza y que iba a volver a examinar una por una todas las solicitudes de exportación.

El embargo parcial, un paso sin precedentes para un Gobierno alemán, había sido decretado en agosto pasado y afectaba solo a las armas que pudieran emplearse de manera directa en Gaza. EFE

