Detenidos dos españoles en Portugal con 2,6 toneladas de cocaína en una lancha

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Lisboa, 25 jul (EFE).- Dos españoles fueron detenidos junto con un británico y un albanés en una lancha rápida que transportaba unos 2.627 kilos de cocaína y que fue interceptada por las autoridades portuguesas en aguas del Atlántico, informó este sábado la Policía Judicial (PJ) lusa.

La embarcación fue detectada, interceptada y abordada el pasado 23 de julio a unas 50 millas náuticas —unos 93 kilómetros— al suroeste del cabo Espichel, dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Portugal.

La operación, denominada “Buongiorno”, permitió desmantelar un grupo criminal dedicado a introducir grandes cantidades de cocaína en el continente europeo, según la PJ.

En el dispositivo participaron la Unidad Nacional de Combate al Tráfico de Estupefacientes de la Policía Judicial, la Marina portuguesa, la Autoridad Marítima Nacional —a través de la Policía Marítima— y la Fuerza Aérea.

La droga era transportada en un tipo de lancha rápida empleado por las redes de narcotráfico para trasladar cargamentos por vía marítima.

La investigación se abrió en los días previos a partir de información compartida a través del MAOC-N y en estrecha coordinación con las autoridades policiales italianas.

El MAOC-N —siglas en inglés de Maritime Analysis and Operations Centre–Narcotics— es el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico, un organismo internacional con sede en Lisboa que facilita el intercambio de información y la coordinación de operaciones contra el tráfico de drogas por mar.

Además de la cocaína, las autoridades se incautaron de diversos equipos utilizados para la navegación y el transporte del estupefaciente.

Los cuatro detenidos serán puestos a disposición judicial para un primer interrogatorio y para que se determinen las medidas cautelares correspondientes.

La Policía Judicial tiene previsto ofrecer este sábado a las 11:30 hora local (10:30 GMT) una conferencia de prensa en su sede de Lisboa para ampliar la información sobre la operación.

En la comparecencia participarán responsables de la Policía Judicial, la Marina, la Autoridad Marítima Nacional y la Fuerza Aérea portuguesas. EFE

mf/mb