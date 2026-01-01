Detenidos dos tripulantes del barco sospechoso de dañar un cable submarino finlandés

2 minutos

Berlín, 1 ene (EFE).- La Policía finlandesa ha detenido a dos miembros de la tripulación del barco Fitburg, de bandera de San Vicente y Granadinas, sospechoso de dañar un cable de comunicaciones entre Finlandia y Estonia.

Según informó este jueves la radio pública finlandesa ‘Yle’, que citó fuentes policiales, la «Policía detuvo dos miembros de la tripulación del Fitburg», mientras que a otros dos marinos del barco se les prohibió dejar el país nórdico.

«Se han tomado medidas de investigación sobre en el barco y la tripulación ha sido interrogada. Estamos analizando la situación y el papel de la tripulación», citó ‘Yle’ a Risto Lohi, inspector criminal jefe.

La Policía finlandesa confirmó el miércoles que se incautó de un barco por ser considerado sospechoso de participar en la rotura de un cable submarino de telecomunicaciones en el mar Báltico.

El carguero cubría la ruta entre la ciudad rusa de San Petersburgo y el puerto israelí de Haifa.

El miércoles, responsables de la Policía y la Guardia de Fronteras del país nórdico explicaron en una rueda de prensa que la tripulación del buque está formada por catorce marinos de Rusia, Georgia, Azerbayán y Kazajistán.

La captura del buque tuvo lugar en aguas internacionales dentro de la zona económica exclusiva de Finlandia y en ella intervinieron un barco de la Guardia Costera y un helicóptero, desde el que varios agentes descendieron hasta la cubierta para hacerse con el control del puente de mando.

Los daños en el cable de la empresa finlandesa Elisa fueron descubiertos el miércoles.

Desde el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania en febrero de 2022, el país nórdico ha sufrido varios incidentes en los que resultaron dañadas infraestructuras submarinas críticas en extrañas circunstancias, algo que Helsinki atribuye a ataques híbridos orquestados por Moscú. EFE

smm/rf