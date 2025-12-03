Detenidos en Alemania dos presuntos miembros del Estado Islámico

Berlín, 3 dic (EFE).- Dos presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) fueron detenidos en Alemania esta semana, según informó este miércoles la Fiscalía General del Estado (GBA) germana.

Los dos hombres, de nacionalidad iraquí e identificados como Muthana S. y Kais S. J., están bajo sospecha de ser integrantes de una organización terrorista extranjera, comunicó la GBA.

De acuerdo con la fiscalía, los dos sirvieron activamente en el EI en Irak durante varios meses en 2016 y 2017.

El primero de ellos actuó presuntamente como combatiente y el segundo como parte de un comité encargado de vigilar el cumplimiento de lo que el grupo extremista considera ley islámica.

Fueron detenidos el martes en las localidades de Trier y Delbrück, en el oeste del país, y esa misma jornada la policía realizó registros en inmuebles relacionados con ellos y con otros tres sospechosos en esas dos ciudades, así como en Colonia (oeste) y en Chemnitz y Wittmund, en el este del país.

El juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia dictó el martes el ingreso en prisión preventiva de los dos detenidos.

Este mismo miércoles, la GBA también presentó formalmente cargos contra un presunto miembro del EI detenido el pasado mes de mayo que supuestamente acuchilló a varias personas delante de un local en Bielefeld, en el oeste del país.

El hombre, que según el convencimiento de la fiscalía combatió en las filas del EI en Siria hasta 2016, viajó a Alemania en 2023 pero siguió presuntamente vinculado a la organización.

Cuatro personas fueron heridas de gravedad en el ataque, que según la GBA se produjo con el propósito de matar al mayor número posible de personas elegidas al azar en el marco de una «guerra santa» de carácter global. EFE

