Detenidos en España dos fugitivos condenados en Perú y Costa Rica por pederastia

Madrid, 30 oct (EFE).- La Policía Nacional de España ha detenido en dos localidades de la Comunidad de Madrid, en Fuenlabrada y Aranjuez, a dos fugitivos condenados en Perú y Costa Rica, respectivamente, por agresión sexual a menores.

Estos dos arrestos se enmarcan en la operación Peluche de la sección de Fugitivos de la Policía Nacional, que completa su primer año con 35 detenciones de prófugos condenados o investigados por delitos graves de pederastia, según informó este jueves el cuerpo policial español.

Los dos últimos resultados de este operativo llevaron a los agentes al arresto de un agresor sexual buscado por las autoridades de Perú. El hombre había contactado con una víctima a través de una red social y, tras asegurase de que estaba sola, accedía a su casa por una vivienda contigua.

Durante sus visitas se fue ganando su confianza viendo películas y regalándole dulces, hasta que un día el agresor la llevó a su dormitorio donde la agredió sexualmente por primera vez. Sus agresiones pasaron a ser recurrentes y llegaba incluso a grabarlas con su móvil.

La pareja del fugitivo descubrió esas imágenes e identificó a la menor. A finales de septiembre la Policía recibió solicitud de búsqueda y detención del reclamado por parte de Interpol, logrando su localización y arresto el pasado día 10 en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

El otro reclamado aprovechó la situación de vulnerabilidad de la menor en un bar de la ciudad de Colón, en Costa Rica, establecimiento en el que le pagó varias consumiciones alcohólicas y, aprovechando su estado de embriaguez, la trasladó hasta un motel de la localidad de San Antonio de Belén.

Una vez llegaron a la habitación que alquiló, el agresor se valió de su superioridad física para forzarla, algo que dejó en estado de ‘shock’ a la menor quien, a pesar de resistirse, fue agredida sexualmente.

Los agentes, tras recibir solicitud de Interpol para la detención del fugitivo, pusieron en marcha un dispositivo policial que, después de la investigación, culminó con la localización y detención de este individuo en la localidad madrileña de Aranjuez el pasado día 14. EFE

