Detenidos en Londres cinco organizadores de protestas en favor de Palestine Action

Londres, 2 sep (EFE).- La división antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres arrestó este martes a cinco de los organizadores de las protestas pacíficas que tuvieron lugar en agosto en favor de la organización propalestina Palestine Action, recientemente ilegalizada en el Reino Unido, informó el grupo Defend Our Juries (DOJ) en un comunicado.

Los arrestos se produjeron horas antes de la celebración de una rueda de prensa en la que el grupo iba a informar de que más de mil personas se concentrarán de nuevo en favor del grupo propalestino el próximo sábado y en la que iban a participar dos de los detenidos: el ex abogado del Gobierno Tim Crosland y el estudiante de Derecho Paddy Friend.

En dicha conferencia también iba a participar la escritora irlandesa Sally Rooney, a la cual el Gobierno británico advirtió el pasado 18 de agosto que podría afrontar cargos relacionados con terrorismo si dona dinero a Palestine Action, tras anunciar que destinaría parte de sus ganancias a esta organización.

Las detenciones constituyen «una clara violación del derecho internacional», según la ONG Amnistía Internacional, que sostuvo en un comunicado que «la criminalización de la expresión o la protesta solo se permite cuando incita a la violencia, el odio o la discriminación».

La rueda de prensa fue aplazada para mañana miércoles, aunque DOJ confirmó que la convocatoria de la protesta para este sábado continúa activa.

«La noticia de que cinco de los principales organizadores de DOJ hayan sufrido allanamientos en sus casas y hayan sido arrestados en virtud del artículo 12 de la Ley Antiterrorista es increíblemente preocupante», señaló este martes Kerry Moscogiuri, director de Campañas y Comunicaciones de Amnistía Internacional en el Reino Unido.

Desde el pasado julio, Palestine Action está categorizado por ley como «organización terrorista» en el Reino Unido, después de vandalizar dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) o bloquear la entrada de la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (suroeste de Inglaterra).

En virtud de esta ley, La Policía Metropolitana de Londres (Met Police, en inglés) efectuó el pasado 9 de agosto más de 500 arrestos en una manifestación convocada en la plaza del Parlamento británico a favor de Palestine Action

Sin embargo, la justicia británica permitió el pasado 30 de julio a Palestine Action impugnar su ilegalización, ya que podría entrar en conflicto con el derecho a la libertad de expresión, y señaló que el Ministerio de Interior debió haber entablado conversaciones con Palestine Action antes de llevar a cabo su proscripción.

Amnistía Internacional exigió «la liberación inmediata e incondicional de estas personas» e imploró «una vez más al Gobierno británico a que desvíe sus esfuerzos de la criminalización de manifestantes pacíficos para centrarse en tomar medidas inmediatas e inequívocas para detener el genocidio israelí y eliminar cualquier riesgo de complicidad del Reino Unido en él». EFE

