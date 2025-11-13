Detenidos en Portugal cuatro sospechosos de haber matado este año a una persona en España

Lisboa, 13 nov (EFE).- Las autoridades portuguesas informaron de la detención de cuatro personas de nacionalidad lusa buscadas en España por ser sospechosas de haber matado el pasado marzo en Madrid a un hombre marroquí y haber herido de gravedad a un español.

La Policía Judicial (PJ) precisó anoche en un comunicado que, en colaboración con la Guardia Civil española y en cumplimiento de una orden europea de investigación, realizaron esta semana las búsquedas en las zonas de Entroncamento y Santa Margarida, en el distrito de Santarém, y de Nisa, en el distrito de Portalegre.

Los detenidos son sospechosos de haber cometido los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en marzo de 2025 en España, con un ciudadano marroquí muerto y un español en estado grave, así como de tráfico de estupefacientes, posesión de arma prohibida y daño con arma de fuego.

La Fiscalía lusa de Évora explicó en otro comunicado que los cuatro portugueses tienen edades de entre 21 y 28 años y que se opusieron a ser entregados a las autoridades españolas.

Mientras se desarrolla el proceso, se mantienen en prisión preventiva como medida cautelar. EFE

