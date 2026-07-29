Detenidos otros líderes municipales de la oposición por presunta corrupción

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Ankara, 29 de jul (EFE).- Una alcaldesa y otros cuatro funcionarios municipales de Estambul pertenecientes al principal partido de la oposición, el socialdemócrata CHP, han sido detenidos este miércoles bajo acusaciones de corrupción, informa el diario turco Cumhuriyet.

La Fiscalía General de Anatolia de Estambul confirmó en un comunicado el despliegue de una operación policial contra el municipio del distrito de Üsküdar, en la ciudad del Bósforo, gobernado por miembros del CHP.

La alcaldesa del citado distrito, Sinem Dedetaş, otros cuatro funcionarios municipales y un empresario fueron arrestados hoy tras acusaciones de irregularidades en la expedición de licencias de construcción.

Se trata de la intervención más reciente contra municipios en manos de la oposición, dentro de una serie de operaciones desplegadas en los últimos dos años que se intensificaron tras la detención en marzo de 2025 del socialdemócrata Ekrem İmamoglu, alcalde metropolitano de Estambul y principal rival del presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

El pasado día 20, las autoridades llevaron a cabo una operación similar en la ciudad de Izmit, en el noroeste del país, en la que detuvieron al alcalde y a otras treinta personas por cargos parecidos.

El número de regidores arrestados desde que el CHP se impuso en las elecciones locales de 2024 asciende a treinta, de los cuales dieciséis corresponden a Estambul.

El CHP ha calificado estas operaciones de «ilegales» y las denuncia como una campaña de acoso judicial impulsada por el Gobierno para impedir su victoria en los próximos comicios y evitar que su candidato presidencial, İmamoglu, derrote a Erdogan en las presidenciales. EFE

DT/wr