Detenidos por tráfico de armas miembros de ‘Española’, brigada rusa que combate en Ucrania

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Moscú, 6 may (EFE).- Varios miembros del destacamento militar ‘Española’, una brigada formada en sus inicios por hinchas de fútbol que combaten en Ucrania, fueron detenidos por tráfico de armas en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, informó este miércoles el portal The Insider.

La información fue revelada por el Tribunal Militar del Distrito Sur al emitir un fallo en el que negó modificar la medida de prisión preventiva para uno de los acusados.

Aunque el número de detenidos no se ha hecho público, sí se sabe que se les acusa de tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos.

Según el diario Kommersant, otros tres jóvenes están siendo procesados en San Petersburgo por tratar de enviar ayuda humanitaria a los combatientes de la ‘Española’.

El año pasado la brigada anunció su disolución y pocos meses después su comandante, Stanislav Orlov, apodado ‘El Español’, fue asesinado en la ciudad de Sebastopol, en Crimea.

Después de su muerte, uno de los representantes de la brigada anunció que ‘Española’ se integraría en Comunidad Rusa, otra organización de extrema derecha.

La agrupación militar surgió en 2022 como voluntarios hinchas de distintos equipos de fútbol que empezaron a combatir contra Ucrania, según declaró en su momento la propia organización, pero realmente se encontraba activa desde 2014 a través de personas cercanas a Orlov, líder de ‘Española’.

La ‘Española’, que estableció como base de operaciones el estadio de fútbol de la ciudad de Mariúpol, proclamaba que su principal enemigo es la agrupación nacionalista ucraniana Azov. EFE

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