Detienen a ‘La Patrona’, hermana del líder de la banda criminal más grande de Colombia

Compartir

2 minutos

Bogotá, 25 jun (EFE).- La Policía colombiana ha detenido a Ingrid Paola Ávila, conocida como La Patrona, quien es hermana de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, máximo líder del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, informó este jueves el Ministerio de Defensa.

La mujer fue arrestada en el aeropuerto José María Córdova, que sirve a Medellín, y está requerida por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos al ser señalada por las autoridades como «una de las principales articuladoras de las finanzas» del Clan del Golfo.

Según las autoridades, tenía más de diez años de historial dentro de la organización y «era la encargada de diseñar y ejecutar mecanismos para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos mediante actividades como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal».

De acuerdo con la investigación, la mujer administraba parte de las finanzas del Clan del Golfo, considerada clave para el funcionamiento y expansión de esa organización armada.

El Ministerio de Defensa aseguró que su captura representa «uno de los golpes más significativos contra las finanzas ilegales» del Clan del Golfo en los últimos meses, al afectar sus redes de lavado de activos y la administración de recursos ilícitos.

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), tiene presencia en centenares de municipios, especialmente en las regiones de Urabá (noroeste), el Caribe, el Pacífico y zonas fronterizas con Venezuela, donde mantiene actividades ligadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras economías ilícitas.

Este grupo armado ilegal mantiene una mesa de conversaciones sociojurídicas con el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de ‘paz total’, proceso en el que ambas partes ya han alcanzado acuerdos como la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en municipios de los departamentos de Chocó y Córdoba para la concentración gradual de integrantes de esa organización. EFE

enb/jga/mgr