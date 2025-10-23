Detienen a 11 policías acusados de elaborar documentos a extranjeros sin estar en Paraguay

(Actualiza con declaración del director de Migraciones)

Asunción, 23 oct (EFE).- La Policía Nacional de Paraguay informó este jueves que once de sus funcionarios fueron detenidos por estar presuntamente involucrados en la elaboración de cédulas de identidad para extranjeros, varios de los cuales nunca ingresaron al país.

El jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, comisario Luis López, dijo a Radio Ñandutí que las investigaciones datan de enero de 2024, cuando se produjo, dijo, «la fabricación de diez documentos de identidad» para ciudadanos extranjeros, siete de los cuales no estaban en Paraguay.

Los extranjeros, según las informaciones del caso, tenían nacionalidad taiwanesa, pakistaní o provenían de naciones de Europa del este.

López explicó que los agentes tuvieron supuestamente «una participación activa en la recepción, en la trazabilidad correspondiente a través de sus usuarios y contraseñas, desde el inicio hasta la confección de los documentos destinados a personas extranjeras».

Además, señaló que el Ministerio Público investigará si los policías «tuvieron acceso a ganancias indebidas» con esas tramitaciones para extranjeros.

De igual forma, indicó que la semana pasada fue detenido un extranjero que recibió esos documentos y cuya nacionalidad prefirió no revelar, pero sobre el cual, aseguró, existe la sospecha de pertenecer a una organización criminal.

Sobre el caso, el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, denunció, en declaraciones a la radio ABC Cardinal, que entre enero y febrero de 2024 dos personas con carné de radicación (que otorgan las autoridades locales cuando se autoriza la residencia temporal o permanente de un extranjero) se presentaron en un puesto fronterizo, pero con su «firma falsificada».

El funcionario explicó que esa fue «la punta del ovillo», ya que el caso se denunció al Ministerio Público y derivó en una investigación.

Kronawetter señaló que la pesquisa «ahora está teniendo los resultados correspondientes», al informar que se ha detectado que también se han falsificado «cartas de naturalizaciones».

En ese sentido, calificó de «más grave» la falsificación de las cartas de naturalización, tras detallar que con ellas se puede acceder a pasaportes paraguayos y la cédula de identidad como ciudadano.EFE

