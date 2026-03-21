Detienen a 118 personas en el sexto día de toque de queda en Ecuador

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Quito, 21 mar (EFE).- Las fuerzas de seguridad ecuatorianas detuvieron a 118 personas durante la sexta jornada del toque de queda nocturno que concluyó esta madrugada y que rige en cuatro provincias en las que se registra un alto índice de violencia que el Gobierno atribuye a la disputa entre grupos criminales.

Durante estas operaciones también se incautaron tres armas blancas y de fuego, se registraron veinte vehículos y se recuperaron otros cinco y se retuvieron doce motocicletas, según datos del Ministerio del Interior.

En total, y desde que empezó el toque de queda el pasado domingo en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, se han detenido a 743 personas y se han destruido seis «objetivos militares narcoterrorismo».

La medida rige entre las 23:00 y 05:00 hora local (04:00 y 10:00 GMT).

Esta disposición se enmarca dentro de lo que el Gobierno ha definido como «una nueva fase» de la «guerra» contra las organizaciones criminales, declarada en 2024 por el presidente Daniel Noboa, en respuesta al incremento sin precedentes de la violencia que ha situado al país con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica.

Según datos oficiales, únicamente en 2025 se contabilizaron 9.235 asesinatos, la cifra más alta registrada hasta ahora en la historia del país.

La medida se mantendrá en vigor hasta el 31 de marzo y, durante el horario de restricción, únicamente pueden movilizarse militares, policías y personal sanitario de emergencia.

Las autoridades han advertido que cualquier otra persona que permanezca en la vía pública sin autorización podrá ser detenida, incluidos los periodistas, a quienes se les impide cubrir o dar seguimiento a los operativos de las fuerzas estatales. EFE

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