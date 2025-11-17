Detienen a 12 personas en operativos de plan de seguridad en estado mexicano de Michoacán

2 minutos

Ciudad de México, 17 nov (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron a doce personas y aseguraron armas de fuego y drogas en el occidental estado de Michoacán como parte de las acciones del plan de seguridad que presentó la semana pasada la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la ola de inseguridad que padece la entidad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que estas detenciones y decomisos se realizaron en diferentes eventos del 14 al 16 de noviembre a lo largo de diez municipios.

La SSPC precisó que derivado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se detuvo a doce personas, se aseguraron ocho artefactos explosivos improvisados, una ametralladora, tres armas de fuego, 866 cartuchos, 29 cargadores.

Y también siete vehículos -dos de ellos con blindaje artesanal- tres motocicletas, tres inmuebles, dosis de cristal y de marihuana, dos teléfonos celulares, 200 litros de hidrocarburo y diverso equipo táctico.

La dependencia enlistó los municipios de Quiroga, Apatzingán, Reyes del Salgado, Zamora, Jacona, Morelia, Zitácuaro, Maravatío, Uruapan y Sahuayo como los territorios en los que se ejecutaron estos operativos.

Además apuntó que la captura de los dos sujetos se efectuó en el municipio de Apatzingán, donde los agentes de seguridad procedieron al arresto luego de asegurar tres artefactos explosivos, tres armas de fuego, 730 cartuchos útiles, 15 cargadores de distintos calibres, tres vehículos y diverso equipo táctico.

En tanto, en el municipio de Reyes de Salgado, se decomisó una ametralladora, tres vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, 14 cargadores y un inmueble.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia tiene como propósito dar respuesta a la ola de violencia que padece el estado y que tuvo su punto crítico con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Las Fuerzas de Seguridad que pretende desplegar el Gobierno mexicano son un total de 10.506 agentes, quienes se sumarán a 1.782 agentes de la Secretaría de Marina. EFE

abz/sbb