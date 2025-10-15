Detienen a 13 inmigrantes de Uzbekistán, Rusia y Kirguistán en aguas de Puerto Rico

1 minuto

San Juan, 15 oct (EFE).- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) en Puerto Rico detuvo a 13 inmigrantes indocumentados, de los cuales 10 son de Uzbekistán, dos de Rusia y una mujer de Kirguistán, en aguas al suroeste de la isla caribeña.

Un oficial de las Operaciones Aéreas y Marítimas, un componente operativo de la mencionada agencia, avistó y rastreó el pasado domingo un velero de 41 pies (10 metros) que se aproximaba a Puerto Rico, detalló este miércoles la CBP en un comunicado.

Con la asistencia de la Guardia Costera estadounidense y la Unidad de Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía de Puerto Rico, la CBP detuvo el barco cerca de la costa de la playa Combate en Cabo Rojo, en el suroeste del territorio caribeño.

Tras interceptar el velo, agentes de Interdicción Marítima encontraron a los 13 inmigrantes, ninguno de los cuales poseía documentación que permitiera la entrada o estancia legal en Estados Unidos.

Los inmigrantes fueron aprehendidos y posteriormente transferidos en buen estado de salud a agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional para su posterior procesamiento. EFE

jm/pddp