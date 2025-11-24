Detienen a 15 integrantes de un grupo criminal que operaba en el centro de México

Ciudad de México, 24 nov (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron en diferentes acciones a 15 personas, integrantes de una organización criminal que operaba en el centro de México y se dedicaba al narcomenudeo, extorsión y homicidio.

A través de sus redes sociales, el gabinete de seguridad de México señaló este lunes que como resultado de labores de inteligencia e investigación, elementos de las Secretarías de Marina (Semar), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa (Defensa), en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional realizaron cateos en 15 inmuebles vinculados a una organización delictiva.

“En los operativos realizados en Morelos, Edomex, Puebla y Ciudad de México, fueron detenidas 15 personas, de las cuales 6 cuentan con orden de aprehensión por delincuencia organizada, entre ellas Isaí Gabriel ‘N’, alias ‘El Carnal’, e Ignacio ‘N’, alias ‘Pelayo’, identificados como los principales líderes de la organización criminal”, señaló.

En las acciones, precisaron las autoridades, se decomisaron más de 3.000 dosis de droga, cocaína, marihuana, 7 armas, vehículos y motocicletas.

Los inmuebles estaban ubicados en Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla.

En un comunicado aparte, la SSPC detalló que en las acciones se incautaron diversas dosis de droga, siete armas de fuego, cartuchos, vehículos de alta gama, un racer, cinco motocicletas, dos cuatrimotos, 68 equipos telefónicos, equipo táctico, de radiocomunicaciones y cómputo, dinero en efectivo, así como 14 inmuebles.

“Lo asegurado representa una afectación aproximada de 97 millones de pesos (5,25 millones de dólares)”, señaló la dependencia.

El Gobierno de México ha detectado operaciones de más de una decena de organizaciones criminales en la capital, en cuyo centro destacan los enfrentamientos entre las rivales Unión Tepito y Fuerza Anti-Unión como origen de buena parte de los homicidios que ocurren en la urbe. EFE

