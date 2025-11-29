Detienen a 19 en Australia durante un bloqueo al mayor puerto carbonero del mundo

3 minutos

Sídney (Australia), 29 nov (EFE).- Diecinueve personas fueron detenidas este sábado en Newcastle, en el sureste de Australia, durante una acción de desobediencia civil organizada por el colectivo climático Rising Tide (marea creciente), que bloqueó el acceso al mayor puerto exportador de carbón del planeta.

La protesta, parte de la llamada «People’s Blockade» (bloqueo popular), reunió a centenares de activistas que ingresaron al canal marítimo con kayaks, una pequeña embarcación y un grupo de nadadores, con el objetivo de impedir la entrada de buques carboneros al puerto.

Según la organización, el bloqueo obligó a un barco de carga, el Cemtex Leader, a abortar su maniobra de ingreso y a dar la vuelta mientras la policía intentaba retirar a los manifestantes del agua.

Entre los detenidos figuran diez nadadores, cuatro kayakistas y cinco ocupantes de una embarcación, incluido un grupo de «Knitting Nannas» (abuelas tejedoras), mujeres mayores conocidas por su activismo ambiental.

Varias personas fueron liberadas sin cargos y otras enfrentarán acusaciones por ingresar en una zona marítima restringida, con multas que pueden alcanzar los 1.100 dólares australianos (620 euros), mientras que algunos afrontan cargos bajo leyes «anti-protesta», con penas de hasta dos años de prisión.

El bloqueo se produjo tras la inauguración oficial de la protesta, que reunió a más de 500 personas sobre el agua, según la propia organización, y contó con intervenciones de trabajadores del sector minero, líderes comunitarios, representantes de pueblos originarios y la líder de Los Verdes en el Senado australiano, Larissa Waters.

«Las consecuencias personales de ser arrestado hoy no son nada comparadas con lo que implica el cambio climático descontrolado», declaró a la organización Jonathon Dykyj, uno de los detenidos. Por su parte, la trabajadora comunitaria Mina Bui Jones afirmó que participó porque ha visto cómo las empresas mineras abandonan comunidades enteras tras agotar recursos.

Rising Tide exige al Gobierno federal y al de Nueva Gales del Sur que frenen nuevos proyectos de carbón, incrementen los impuestos a las exportaciones del mineral y destinen esos ingresos a empleos y sectores productivos alternativos.

La edición de 2024 del bloqueo congregó a unas 7.000 personas y terminó con más de 170 arrestos, en lo que se consideró la mayor acción de desobediencia civil por el clima en Australia.

Rising Tide es un movimiento internacional de acción climática que lucha contra los combustibles fósiles y promueve la justicia ambiental y social. Sus integrantes organizan protestas, bloqueos y campañas comunitarias para visibilizar el impacto del carbón, el gas y el petróleo en el cambio climático, y presionan a gobiernos y empresas para avanzar hacia una transición energética justa y sostenible. EFE

