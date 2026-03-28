Detienen a 25 nicaragüenses vinculados a la minería ilegal en Reserva Biológica Indio Maíz

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San José, 28 mar (EFE).- El Ejército de Nicaragua informó este sábado de que detuvo a 25 ciudadanos nicaragüenses vinculados a la minería ilegal en la Reserva Biológica Indio Maíz, fronterizo con Costa Rica.

«En los sectores de Las Cruces, Caño La Tigra, Veracruz, El Jardín y Caño Las Vegas, se retuvo a 25 ciudadanos nicaragüenses, quienes trasladaban de manera ilegal medios que pretendían ser empleados en labores de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz», en Nicaragua, indicó el Ejército nicaragüense en una declaración.

Durante el operativo, los militares deshabilitaron 28 «pilas de tratamiento con cianuro, las que violentaban las normas establecidas que regulan la manipulación de sustancias controladas en el país», agregó.

En otro operativo, en esa misma zona, el Ejército ocupó «medios que pretendían ser empleados en labores de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz y medios que pretendían ser empleados en labores de pesca ilegal, los que eran trasladado por sujetos que al detectar la presencia de las tropas de dieron a la fuga».

Los retenidos, las armas y demás medios ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes, de acuerdo con las Fuerzas Armadas.

El pasado 28 de febrero, Costa Rica y Nicaragua celebraron una reunión en la que acordaron implementar una mayor coordinación de sus fuerzas de seguridad para enfrentar la minería de oro ilegal y el contrabando de ese material que tiene lugar en la frontera común.

Según el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, los mineros ilegales extraen oro en el país para procesarlo y venderlo en Nicaragua, por lo cual instó al país vecino a ejercer una mayor vigilancia en el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, donde existe una «ruta de contrabando». EFE

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