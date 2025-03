Detienen a 38 personas en municipios gobernados por la oposición turca

Ankara, 11 mar (EFE).- La Policía turca ha detenido este martes a 38 personas por sospecha de financiación de un grupo terrorista, en el marco de una investigación abierta contra dos municipios de Estambul gestionados por el principal partido de la oposición, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP).

Los arrestos, así como el registro de 24 domicilios, fueron ordenados por la Oficina del Fiscal Jefe de Estambul, informó el diario Hürriyet.

Los detenidos son sospechosos de haber apoyado financieramente a la organización terrorista DHKP-C mediante «licitaciones en el año comprendido entre 2014 y 2016», según un comunicado de la Fiscalía.

El DHKP-C (Partido/Frente Revolucionario de Liberación Popular) es una proscrita organización de izquierdas fundada en 1978, clasificada como terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros.

Los socialdemócratas acusan al Gobierno del presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan, de haber designado al fiscal general sólo para que persiga a la oposición en Estambul.

El 31 de marzo del año pasado, el alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, candidato del CHP, ganó las elecciones municipales de la mayor urbe turca con una ventaja de más de 11 puntos frente a su principal rival, Murat Kursum, candidato del islamista AKP, el partido de Erdogan que gobierna Turquía desde 2002.

El CHP logró entonces hacerse con el control de 26 del total de 39 municipios distritales de Estambul.

En los últimos meses, tres alcaldes de distrito del CHP fueron encarcelados, al tiempo que se abrieron investigaciones contra casi la mitad de las municipios estambulíes del CHP.

El propio Imamoglu, que es el potencial candidato presidencial contra Erdogan en las próximas elecciones generales del país, se enfrenta a numerosas investigaciones, con el riesgo de que alguna de esas causas pueda terminar inhabilitando su candidatura.

El pasado fin de semana, Imamoglu denunció estar bajo presión judicial, en medio de estas investigaciones que han llevado ya a la congelación de activos y bloqueo de cuentas de personas de su entorno.

«Cada día fabrican un nuevo ataque contra mí y mis compañeros. Piensan que si confiscan nuestros bienes, propiedades y dinero, tendremos miedo y huiremos. No tuve miedo, no tengo miedo y no tendré miedo», declaró Imamoglu en Esmirna. EFE

