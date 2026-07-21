Detienen a 5 personas con 1,5 toneladas de cocaína en las costas del sur de México

Compartir

2 minutos

Ciudad de México, 21 jul (EFE).- Efectivos de la Secretaría de la Marina (Semar) de México detuvieron este martes a cinco personas a bordo de una embarcación con más de 1,5 toneladas de cocaína en las costas del estado de Chiapas (sur), en el oceano Pacífico.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad federal informó que personal de la Semar, en funciones de Guardia Costera, localizaron una embarcación menor a aproximadamente 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas, por lo que una patrulla de la Armada mexicana se aproximó para realizar una inspección.

En ella detuvieron a los cinco tripulantes e incautaron 51 bultos con un peso aproximado de 1.530 kilos de cocaína.

«A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, una vez que el buque arribe a puerto, serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación correspondiente», explicó la dependencia gubernamental.

La mercancía ilícita será analizada por personal especialista para determinar el peso exacto de la droga, pero las autoridades estiman que con esta acción de la Marina se generó una «afectación económica» estimada en más de 19 millones de dólares para la delincuencia organizada, «lo que contribuye a debilitar sus estructuras financieras y operativas».

Según las cifras oficiales, en la actual Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha incautado más de 78 toneladas de cocaína en las costas del país.

Las autoridades han intensificado las labores de vigilancia y control para impedir el tráfico de estupefacientes por vía terrestre o marítima, en un contexto marcado por el aumento las tensiones con Washington, quien presiona a México en la lucha contra el narcotráfico. EFE

des/csr/lpm