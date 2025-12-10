Detienen a 78 presuntos delincuentes y les incautan drogas en el oeste de México

Ciudad de México, 9 dic (EFE).- Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Colima (oeste) se saldó con la detención de 78 presuntos «infractores de la ley», a los que les incautaron diversas dosis de estupefacientes y dos armas de fuego cortas.

En un comunicado, la Semar informó de las detenciones en el estado de Colima, donde llevó a cabo un operativo en los municipios de Manzanillo, Tecomán, Armería, Villa de Álvarez y Colima, en los que detuvo a 78 supuestos delincuentes en el marco del plan de seguridad estatal ‘Pez Vela 2025’.

Además, se les incautó un total de 77 dosis de presunta metanfetamina, 38 bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana, dos armas cortas, tres armas blancas, 19 cartuchos útiles, cinco inmuebles presuntamente vinculados a actividades ilícitas, así como tres automóviles.

Estas acciones contribuyen a «disminuir conductas delictivas y fortalecer la seguridad de la población», reivindicó la Marina.

Las personas detenidas han sido puestas a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de dar comienzo a las investigaciones pertinentes.

Desde el comienzo de este plan de seguridad en Colima el pasado mes de noviembre, se han logrado 278 detenciones de «presuntos generadores de violencia» de distintos niveles, lo que evidencia un «avance sostenido en la recuperación del orden, la contención de la violencia y la estabilidad en el estado».

Estas nuevas detenciones se producen el mismo día en el que el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Heriberto Morentín, quedó herido tras sufrir un ataque con armas de fuego mientras acudía a su lugar de trabajo.

Por el momento, se desconoce las circunstancias que rodean a este suceso y no ha trascendido la identidad de los perpetradores.

Según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esta entidad federativa al oeste de México sufrió una reducción de los homicidios el año pasado en comparación a 2023, pero sigue siendo el territorio con la mayor tasa de asesinatos a nivel nacional, superando los 100 por cada 100.000 habitantes. EFE

