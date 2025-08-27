Detienen a alcalde de histórica ciudad rusa por estafa con terrenos en cementerios
Moscú, 27 ago (EFE).- El alcalde de la ciudad de Vladímir, unos 200 kilómetros al este de Moscú, fue detenido hoy por la Justicia rusa por presunta estafa vinculada a terrenos de cementerios, según medios locales.
«El alcalde de Vladímir, Dmitri Naúmov, ha sido detenido. Preliminarmente, por maquinaciones con terrenos de cementerios», informó el canal de Telegram Mash, según el cual, los agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB) le detuvieron en la sede de la administración de la ciudad.
Según el canal de Telegram 113, la detención tuvo lugar poco después de que las autoridades rusas desmantelaran un grupo criminal conocido como «mafia de cementerios» que manejaba los servicios funerarios en la ciudad.
Aunque las autoridades rusas todavía no le han presentado una acusación formal, se estima que podrían imputarle «abuso de poder» y «estafa en gran cuantía».
El departamento regional de Rusia Unida, el partido del Kremlin, en el que milita Naúmov, ya inició las gestiones para privarle de su membresía, según informó la agencia RIA Novosti.
Antes de asumir el cargo como alcalde de Vladímir en 2022, Naúmov encabezó durante tres años la administración del distrito Gorojovetsk.
En los últimos diez años la Justicia rusa ha abierto causas penales y procesado a 15 alcaldes de varias ciudades rusas por estafa, corrupción, abuso de poder y negligencia.EFE
mos/jgb