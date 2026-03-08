Detienen a candidato al Congreso colombiano por intentar sobornar a policías en elecciones

Bogotá, 8 mar (EFE).- El político colombiano Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara de Representantes por el partido de derecha Centro Democrático, fue detenido en Leticia (sur) por intentar sobornar a unos policías para evitar que se incautaran de 15 millones de pesos (unos 4.000 dólares) que llevaba en una bolsa antes de las elecciones de este domingo.

«En (el departamento del) Amazonas, Víctor Hugo Moreno Bandeira fue detenido por presuntamente ofrecer dinero a integrantes de la Policía Nacional para evitar la incautación de dinero», señaló la Fiscalía en un comunicado.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se refirió a la detención en su cuenta de X y dijo que Moreno estaba «en proceso de compra de votos e intento de soborno a policías que realizaron el procedimiento».

Según el ente acusador, Moreno Bandeira, que aspira este domingo a un escaño en la Cámara, fue detenido en inmediaciones del aeropuerto de Leticia porque, al parecer, está implicado «en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación de 15 millones de pesos en efectivo que transportaba», por lo que será imputado por el delito de cohecho.

Frente a lo ocurrido, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), decidió suspender temporalmente la militancia de Moreno, una medida que «se mantendrá mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes y se pronuncian sobre los hechos».

«De acuerdo con versiones iniciales el candidato se encontraba (…) en las zonas aledañas al aeropuerto para coordinar la logística del día de las elecciones», agregó el partido, que no dio más detalles sobre este caso.

Por otra parte, las autoridades también detuvieron con una orden judicial, al candidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro, del derechista Partido de la U, por supuestamente ser articulador de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para el colombo-español Diego Marín, alias Papá Pitufo.

«Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando», agregó la Fiscalía.

Por este caso también fueron detenidos los expolicías José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez. EFE

