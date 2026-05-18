Detienen a cinco personas con más de una tonelada de cocaína en el Pacífico mexicano

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Ciudad de México, 18 may (EFE).- Efectivos de la Secretaría de la Marina de México detuvieron este lunes a cinco personas a bordo de una embarcación con más de una tonelada y media de supuesta cocaína al noroeste del estado de Chiapas (sur), en el Pacífico mexicano.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informó que agentes de la Guardia Costera detectaron una embarcación sospechosa con 50 bultos negros de una sustancia con «características similares» a la cocaína, con un peso de más de 1,5 toneladas, al tiempo que detuvo a los cinco integrantes de la embarcación en cuestión.

«Este aseguramiento representa tres millones dosis que equivalen a más de 612 millones de pesos (más de 35 millones de dólares), lo que implica una afectación económica significativa a la estructura financiera de los grupos delictivos», subrayó la dependencia gubernamental.

Las personas detenidas a 80 millas náuticas de Chiapas fueron puestas a disposición de un agente de la Fiscalía General de la República (FGR) para definir su situación legal.

El operativo se realizó en el marco de las acciones de vigilancia marítima que realiza la Armada de México para impedir el tráfico de drogas.

Según destacaron las autoridades, se trata de la sexta acción consecutiva de las fuerzas militares y de seguridad en la que «se niega el uso del mar a grupos de la delincuencia organizada que trafican estupefacientes por mar».

Desde la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al poder en octubre de 2024, la Marina ha incautado 65,5 toneladas de cocaína en alta mar como «parte de las acciones para debilitar las operaciones del crimen organizado», en medio de la presión de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, de acuerdo a cifras oficiales. EFE

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