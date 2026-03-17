Detienen a doce presuntos miembros del Comando Vermelho en una zona turística de Río

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Río de Janeiro, 17 mar (EFE).- Al menos 12 personas sospechosas de integrar el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil, fueron detenidas este martes en una operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro, según confirmó a EFE la Policía Civil.

Los capturados abastecían y organizaban el comercio ilícito de estupefacientes en Lapa, un concurrido sector turístico localizado en el centro de la ciudad.

Las detenciones son el resultado de una investigación que se extendió por más de un año y que reveló que el tráfico de drogas en la zona estaba vinculado directamente al Comando Vermelho, que utilizaba áreas de gran circulación en el centro para abastecer el mercado ilícito.

De acuerdo con las autoridades, parte de los sospechosos se ocultaba en las favelas de Fallet-Fogueteiro y Prazeres, que también fueron blanco de operativos simultáneos adelantados por las policías civil y militarizada de Río este martes.

Según la información divulgada, algunos de los investigados actuaban como «gerentes de carga», responsables de la logística del grupo, y no tenían antecedentes criminales ni mandatos previos, pero fueron identificados como piezas clave en el esquema.

En total, los agentes cumplen este martes 28 órdenes de captura, además de mandatos de registro e incautación.

Las acciones de las autoridades forman parte de la operación Contención, que busca frenar el avance territorial del Comando Vermelho, una organización nacida en las cárceles cariocas en la década de 1970 y que actualmente tiene ramificaciones en la mayoría de los estados de Brasil y en algunos países vecinos.

En la primera fase de dicha operación, que tuvo lugar a finales de octubre pasado, la acción policial realizada en los complejos de favelas de Penha y Alemão, también controlados por el Comando Vermelho, terminó con 122 muertos, incluyendo cinco policías.

Fue la operación policial más letal hasta ahora en la historia de Brasil. EFE

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