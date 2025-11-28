Detienen a dos directores del estudio que asesoró en la renovación del complejo incendiado

2 minutos

Hong Kong, 28 nov (EFE).- La Comisión Independiente contra la Corrupción, el organismo anticorrupción oficial de la excolonia, arrestó este viernes a dos directores de la empresa de arquitectura a cargo de la renovación del complejo residencial cuyo incendio ha dejado hasta ahora 94 muertos.

Se trata de dos ejecutivos de Will Power Architects, que actuó como consultora para el proyecto de renovación de las ocho torres que conforman Wang Fuk Court, según fuentes cercanas a la investigación citadas por el diario hongkonés South China Morning Post.

Uno de los detenidos fue llevado esta mañana bajo custodia a las oficinas de la compañía, donde las autoridades efectuaron un registro, indicaron las mismas fuentes.

Con estas dos detenciones se eleva a cinco la cifra de personas bajo arresto por su presunta responsabilidad en el incendio, el miércoles, de siete de las ocho torres de viviendas de Wang Fuk Court, en el que se han confirmado hasta el momento 94 muertes y en torno a 200 personas permanecen desaparecidas.

El jueves las autoridades detuvieron a tres altos directivos de la constructora Prestige Construction & Engineering, responsable de las obras de rehabilitación: los administradores Hau Wa-kin y Ho Kin-yip, y el apoderado Steve Wong Chung-kee, todos acusados de homicidio imprudente grave.

Dicha firma acumula un historial de sanciones por incumplimientos graves en materia de seguridad laboral, de acuerdo a la investigación.

El fuego se inició el pasado miércoles en la torre 8 del conjunto residencial, formado por ocho bloques de 31 plantas construidos en 1984 y habitados por unas 4.600 personas, muchas de ellas de edad avanzada.

Según los informes periciales preliminares, las llamas se extendieron en pocos minutos a otros seis edificios debido al empleo de planchas de poliestireno expandido de alta inflamabilidad instaladas en los huecos de los ascensores y a redes de malla exterior sin resistencia al fuego.

Paralelamente, la citada Comisión ha creado un equipo especial para investigar posibles irregularidades en la adjudicación del contrato, licitado en 2023 por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares estadounidenses, 36,5 millones de euros) y ganado por Prestige entre 57 empresas concurrentes.

A raíz de la tragedia, una de las peores de la historia reciente de Hong Kong, el jefe del Ejecutivo, John Lee, ha ordenado revisiones urgentes en todos los conjuntos de vivienda pública que se encuentren en obras de rehabilitación mayor. EFE

msc-lcl/rml