Detienen a dos ecuatorianos y dos venezolanos por presunta extorsión en Ecuador

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Quito, 14 mar (EFE).- Dos ecuatorianos y dos venezolanos han sido detenidos en Ecuador en el marco de una investigación por presunta extorsión, informó este sábado el ministro del Interior, John Reimberg.

Los sujetos fueron detenidos en las provincias andinas de Pichincha, cuya capital es Quito, y de Imbabura (norte).

«Los sujetos amedrentaban a sus víctimas pidiendo la suma de 2.000 dólares a cambio de no atentar contra sus vidas», señaló en ministro en sus redes sociales.

Añadió que los sujetos fueron aprehendidos en flagrancia durante dos allanamientos en ambas provincias, y puestas a órdenes de la justicia para su debido proceso.

Entre la evidencias recabadas figuran cuatro celulares, una motocicleta robada y comprobantes de pago.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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