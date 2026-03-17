Detienen a dos miembros de banda criminal Los Águilas durante toque de queda en Ecuador

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Quito, 16 mar (EFE).- Dos presuntos integrantes de Los Águilas, facción de Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador, se encuentran entre los detenidos durante la primera jornada del toque de queda nocturno decretado por el Gobierno de Ecuador, que dejó en total 253 personas capturadas.

Así lo confirmó el Ministerio del Interior, que también indicó que los dos arrestados por tenencia ilícita de armas estarían presuntamente vinculados con el tráfico de drogas y con un presunto atentado contra el vehículo de un agente policial.

Durante el operativo, realizado en el municipio de El Milagro, perteneciente a la provincia costera de Guayas, los agentes incautaron un arma de fuego, quince balas, un cargador, 169 bolsas con droga, un bloque de marihuana y dos teléfonos móviles, según detalló la cartera de Interior.

Las detenciones se produjeron en el marco del toque de queda que comenzó la noche del domingo en las provincias costeras de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, y que se mantendrá hasta finales de marzo como parte de la «guerra» del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado.

Además, y entre los 253 detenidos por vulnerar el toque de queda durante la primera noche de la medida, también se arrestó a un líder ‘Los Tiguerones’, uno de los grupos criminales catalogados como «terroristas» por el presidente.

El toque de queda rige desde las 23:00 hora local (04:00 GMT del lunes) hasta las 05:00 hora local (10:00 GMT), entre el 15 y 30 de marzo; y durante ese periodo solo se permite circular a miembros de las fuerzas de seguridad y personal sanitario.

Durante la primera jornada del toque de queda se desplegaron más de 75.000 militares y policías.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas» y que están dedicadas principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones a amplios sectores de la población, a los que cobran cupos bajo amenazas de muerte.

Pese a llevar más de dos años en este combate al crimen organizado, con sucesivos estados de excepción que se han visto empañados por denuncias de violaciones a los derechos como desapariciones forzadas, el país cerró el 2025 con un récord de homicidios, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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