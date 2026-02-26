Detienen a dos sospechosos de plantar una bomba en el automóvil de un alto mando ruso

2 minutos

Moscú, 26 feb (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) detuvo en la antigua capital zarista, San Petesrburgo, a dos ciudadanos rusos sospechosos de plantar una bomba en el automóvil de un alto oficial del Ministerio de Defensa, según informó este jueves el departamento de prensa de la entidad.

«El FSB abortó en la ciudad de San Petersburgo las actividades ilegales de dos ciudadanos de Rusia que por orden de la inteligencia ucraniana planeaban cometer un atentado terrorista contra un alto mando del Ministerio de Defensa con un artefacto explosivo artesanal», señaló el servicio en su portal oficial.

Según el FSB, «los implicados entablaron correspondencia a través de Telegram con un representante de los servicios de inteligencia ucranianos, al cual le expresaron su disposición a cometer el atentado terrorista».

«Por orden de su patrocinador, sacaron de un escondite un artefacto explosivo artesanal, llevaron a cabo el reconocimiento del lugar de residencia de la víctima y plantaron la bomba debajo del automóvil del militar», indicó el comunicado.

Los agentes del FSB detectaron y neutralizaron el artefacto explosivo, tras lo cual los sospechosos fueron detenidos e interrogados.

El FSB indicó que en estos momentos se preparan los materiales para incoar una causa penal en contra de ambos.

Este mismo jueves el FSB informó del fin de las investigaciones contra ocho rusos residentes de la región de Moscú (incluyendo a tres menores de edad) y detenidos en diciembre de 2024, que plantaron una bomba bajo el automóvil del director de una empresa militar rusa por orden de la inteligencia ucraniana.

El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó el martes a Kiev de recurrir a ataques de sabotaje y atentados terroristas contra objetivos civiles y militares en este país, por lo que llamó al FSB a reforzar el control.EFE

mos/cg