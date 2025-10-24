Detienen a expolicía por contaminar pruebas del atentado al hermano de Mattarella en 1980

Roma, 24 oct (EFE).- Filippo Piritore, ex agente de la Policía de Palermo y después exdelegado de Gobierno, de 75 años, fue arrestado este viernes bajo la acusación de haber contaminado pruebas del atentado de Cosa Nostra, la mafia siciliana, en el que murió en 1980 el entonces presidente de la región de Sicilia, Piersanti Mattarella, hermano del actual presidente de la República italiana.

Tras las investigaciones de la Fiscalía de Palermo sobre el caso que han llevado a la detención, el entonces oficial de la Brigada Móvil «falsificó y ocultó lo que sabía» sobre una prueba de lugar del atentado: un guante abandonado por el asesino en el coche utilizado en la emboscada al presidente de la Región Siciliana, asesinado a tiros mientras estaba en su vehículo, informan los medios italianos.

El entonces ministro del Interior, Virginio Rognoni, señaló ese guante como «el único objeto que podría pertenecer a los criminales» pero la prueba desapareció » a propósito, para obstaculizar la investigación», según sostienen los fiscales

Piritore, ahora jubilado, tras su paso por la Brigada Móvil, también ejerció como comisario de Policía en Caltanissetta, L’Aquila y Génova, y como delegado de Gobierno de Isernia.

Según las investigaciones, que se reabrieron en 2017 para esclarecer quienes fueron los autores, aún desconocidos 45 años después, el guante de cuero marrón pasó por las manos del ex policía que estaba de servicio el día del asesinato y que fue encontrado en el Fiat 127 robado, utilizado y abandonado por los asesinos de Mattarella .

Delante del asiento delantero derecho se encontró el guante que, según unos documentos firmados por Piritore, fue llevado y confiado a un agente de turno en la policía científica, Giuseppe Di Natale, para que lo entregara al fiscal de turno a cargo de la investigación, Pietro Grasso. Algo que tanto Di Natale y Grasso negaron que sucediera.

Durante los interrogatorios en la Fiscalía, Di Natale dijo que sólo conocía a Piritore por su nombre y que nunca había recibido ninguna prueba ni instrucciones de él.

Grasso explicó que no sólo nunca había recibido el guante, sino que ni siquiera había oído hablar de él a la Policía, ni jamás había pedido que se lo entregaran, «no habiendo ningún motivo investigativo para que eso ocurriera».

Piritore, sin embargo, confirmó la versión de que anotó en los documentos recuperados de la época, añadiendo que Grasso ordenó devolver el guante a la policía forense para realizar más prueba.

Afirmaciones que la Fiscalía considera «falsas» y que prueban que la investigación estuvo «seriamente contaminada y comprometida por la actuación de miembros de las instituciones, con el claro objetivo de impedir la identificación de los autores del asesinato del expresidente siciliano», añaden los medios.

La investigación de la Fiscalía de Palermo intenta esclarecer su los autores el 6 de enero de 1980 fueron los conocidos sicarios de la Cosa Nostra Nino Madonia y Giuseppe Lucchese, ya condenados por otros asesinatos y que se encuentran en prisión, y los posibles cómplices que dificultaron las pesquisas. EFE

