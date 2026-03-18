Detienen a miembro de grupo delictivo acusado de robo de combustible en Michoacán (México)

2 minutos

Ciudad de México, 18 mar (EFE).- Agentes de seguridad de México detuvieron este miércoles en el estado occidental de Michoacán a Rafael ‘N’, a quien acusan de robo de combustible y de ser miembro de un grupo delictivo responsable de la violencia que se vive en este estado.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal informó que el arrestado está relacionado con el delito de privación ilegal de libertad, delitos contra la salud, delincuencia organizada y de robo de combustible.

Por todo ello, los agentes implementaron un operativo de vigilancia hasta que le localizaron en la colonia Rosa de Castilla del municipio de Uruapan, donde lo detuvieron y le incautaron un arma de fuego, cinco cartuchos útiles, cinco dosis de droga y un vehículo.

En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con otras dependencias que integran el Gabinete de Seguridad.

El arrestado fue puesto a disposición de un agente de la FGR, quien determinará su situación legal.

«Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia en Michoacán», concluyó el Gabinete de Seguridad.

Michoacán, en el oeste de México, es uno de los focos de la crisis de violencia que vive el país y desde el año pasado el Ejecutivo federal desplegó un plan especial de seguridad en el estado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un crimen que desató una ola de indignación a nivel nacional. EFE

des/csr/nvm