Detienen a otro trabajador ferroviario por accidente de tren que dejó 14 muertos en México

2 minutos

Ciudad de México, 28 ene (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Ricardo M., jefe de despachadores en el tren que se descarriló el pasado 28 de diciembre en el sur de México, por su presunta responsabilidad en el accidente que provocó la muerte de 14 personas, según consta en el Registro Nacional de Detenciones.

Con este nuevo arresto son dos los trabajadores ferroviarios detenidos, luego de que el lunes se anunciara la detención del maquinista del Tren Interoceánico.

Ambos se enfrentan a cargos por homicidio culposo y lesiones culposas por parte del Ministerio Público, según adelantaron medios locales.

El jefe de los despachadores, quien era el encargado de dirigir el movimiento de los trenes, además, es acusado por la FGR de no tener vigente su licencia ferroviaria en el momento del accidente.

Fue detenido por efectivos de la Policía Federal Ministerial en el estado de Veracruz, tras lo cual fue llevado al centro de justicia penal de Chiapas (sur).

Precisamente, este miércoles, el Gobierno mexicano anunció el proceso de reparación integral para las víctimas del accidente del Tren Interoceánico.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa diaria, insistió en trasladar su apoyo a todos los familiares damnificados por el accidente mortal, a la vez que informó que, actualmente, solo una persona permanece hospitalizada, mientras que el resto de los heridos ya fue dado de alta.

Este anuncio de reparación ocurre un día después de que la titular de la FGR, Ernestina Godoy, informara que el exceso de velocidad provocó el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

Según la dependencia, tras el análisis de la «caja negra» del tren se concluyó que la unidad iba a 65 kilómetros por hora en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, cuando la máxima permitida es tan solo de 50 km/h. EFE

