Detienen a presunto integrante de La Familia Michoacana en el Estado de México

Ciudad de México, 28 sep (EFE).- Las autoridades mexicanas arrestaron este domingo en el Estado de México a dos hombres por posesión de dosis de droga y un arma de fuego, uno es de los cuales es Bryan Antonio García Luna, de 27 años, presunto integrante del cartel La Familia Michoacana.

García Luna está identificado como “objetivo prioritario” ya que es jefe de plaza en el Estado de México “de los municipios de Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay”, indicó la fuente.

“También es responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo, además, se tiene conocimiento que el día 22 de julio de 2025 participó en el secuestro de un líder de taxistas de Jilotepec”, detalló.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que el operativo en el que se detuvieron estos dos hombres se llevó a cabo “durante despliegues estratégicos realizados sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec, a la altura del kilómetro 0+500, en la localidad de (El) Xhitey”.

“Los efectivos de seguridad identificaron una camioneta de color blanco, sin placas de circulación, cuyos tripulantes al percatarse de la presencia de las autoridades emprendieron la huida, para descartar alguna conducta ilícita se inició una persecución que culminó metros más adelante, donde fueron detenidos”, desarrolló la SSPC.

Los agentes hallaron un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos útiles, 79 dosis de cristal, una báscula gramera y dos teléfonos celulares.

El segundo hombre detenido fue identificado como Edgar de Jesús Ramos, de 25 años.

El operativo fue encabezado por elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad (SSEM), ambas del Estado de México y la Policía Municipal de Jilotepec. EFE

