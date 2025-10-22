Detienen a seis personas vinculadas con facción de ‘Los Chapitos’ en noroeste de México

Ciudad de México, 22 oct (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles en Culiacán, Sinaloa (noroeste), a seis personas presuntamente vinculadas con la facción de Los Chapitos, mientras que una más, considerada el líder del grupo, perdió la vida durante el operativo.

“En Culiacán, Sinaloa, en una operación estratégica de las Secretarías de Seguridad de Sinaloa y de Defensa Nacional fueron detenidos 6 integrantes de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Se aseguraron 8 armas de fuego”, expuso en sus redes sociales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Fuentes oficiales señalaron a EFE que los detenidos fueron identificados como José Manuel Álvarez García, alias Mono Canelo; Juan Carlos Dorantes Meza, alias Chango; Javier Guillermo Riveros Díaz, alias Javi; Jesús Manuel Luna Rey, alias Peluchin; Kevin Sarabia Castañeda y Lino Aaron Uriarte Pérez.

Todos ellos, apuntaron, son integrantes de una célula criminal de la facción de Los Chapitos y en el operativo se aseguraron cinco armas largas, una subametralladora, dos armas cortas, 12 cargadores, 150 cartuchos útiles de diferentes calibres y tres vehículos.

Según la información, José Manuel Álvarez García había sido detenido el 19 de julio de 2025 y es responsable de reclutar personal para la disputa que mantienen con células de Los Mayos, así como ejecutar a integrantes de grupos antagónicos e identificar domicilios relacionados a ellos para posteriormente coordinar ataques y saquear los inmuebles en búsqueda de vehículos blindados y armamento que le pudiera ser útil a su célula.

Mientras que Juan Carlos Dorantes Meza había sido detenido el 25 de diciembre de 2024 y es el encargado de coordinar sicarios para atacar células e identificar casas de seguridad de grupos antagónicos afines a Los Mayos, fungía como el responsable de resguardo y traslado y entrega de armamento a los grupos operativos de la célula criminal.

Sin embargo, ambos sujetos fueron liberados por un juez antes de ser nuevamente arrestados este día.

Las fuentes precisaron que durante el operativo para el arresto perdió la vida Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, alias ‘El Morral’, considerado el líder de dicha facción.

Sinaloa es considerado uno de los principales centros de producción y tráfico de drogas sintéticas del país, en particular de fentanilo y metanfetaminas, sustancias que los carteles mexicanos exportan principalmente hacia Estados Unidos.

El estado atraviesa una crisis de violencia debido a la pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa, la cual ha dejado más de 1.700 personas sin vida entre criminales, policías, militares, niños, mujeres y otras víctimas colaterales desde septiembre de 2024.

Asimismo, es uno de los más vigilados por el Gobierno de México luego de que el Cartel de Sinaloa fuera designado como grupo terrorista por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Gobierno, encabezado por la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha desplegado más de 11.800 elementos de las fuerzas federales para resguardar la seguridad en la entidad. EFE

