Detienen a siete servidores públicos por participación en el asesinato de alcalde mexicano

1 minuto

Ciudad de México, 21 nov (EFE).- La Fiscalía del estado de Michoacán (oeste) anunció este viernes la detención de siete servidores públicos por su «probable» participación en el asesinato del alcalde del municipio de Uruapan, que ocurrió el 1 de noviembre pasado durante un evento público por el Día de Muertos.

En una publicación en redes sociales, la Fiscalía estatal informó de que la detención de estos siete servidores públicos se da por la posible comisión de un delito de homicidio por omisión, y que todos ellos serán trasladados al Centro Penitenciario ‘Lic. David Franco Rodríguez’ y serán puestos a disposición del Juez de Control.

Según medios locales, los trabajadores detenidos eran escoltas de Carlos Manzo que le brindaban seguridad personal. EFE

