Detienen a sospechoso por tiroteo que mató a una persona e hirió a dos el sábado en Suecia

Berlín, 26 oct (EFE).- La Policía de Suecia informó este domingo de la detención de un hombre de 25 años bajo la sospecha de ser el autor de los disparos que acabaron con la vida de una persona el sábado y que hirieron a otras dos en la ciudad sueca de Gevalia, al norte de Estocolmo.

Según recogió la agencia sueca ‘TT’ de las explicaciones del portavoz policial Magnus Jansson Klarin, los protagonistas del suceso están «conectados con el ambiente criminal»

Hay una investigación en marcha y la Policía busca actualmente testigos de los hechos, en una ciudad que ya vivió otro tiroteo hace tres semanas.

Entonces hubo seis heridos y un niño de 13 años fue detenido como supuesto autor de los disparos, en relación a los cuales hubo también otras dos personas arrestadas por colaborar con el menor, según la radiotelevisión pública sueca ‘SVT’. EFE

