Detienen a un alcalde en Ecuador por presunta corrupción

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Un alcalde opositor al gobierno de Ecuador fue detenido el miércoles por supuestamente liderar una estructura dedicada al lavado de activos y tener vínculos con una banda del crimen organizado, informó el ministro de Interior, John Reimberg.

Es el tercer alcalde del izquierdista Movimiento Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora al gobierno de derecha de Daniel Noboa, detenido en el marco de la ofensiva del presidente contra las organizaciones criminales.

Esta detención se produce además en medio de denuncias de la izquierda de persecución política a pocos meses de las elecciones municipales de noviembre.

En un operativo realizado en tres provincias, la policía arrestó a Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, una ciudad cerca de la frontera con Colombia, país considerado el mayor productor mundial de cocaína.

Villacís fue detenido junto a otras siete personas, incluidos funcionarios judiciales y un exjuez.

Rodeado de decenas de policías fuertemente armados y de rostro cubierto, Villacís salió esposado de un hotel junto a otros detenidos, según imágenes difundidas por Reimberg.

Con el apoyo de Estados Unidos, Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, aplica medidas para enfrentar a las organizaciones criminales y sus presuntos vínculos con élites políticas.

Reimberg, quien encabezó la operación en la que fue arrestado Villacís, declaró a periodistas que la estructura controlada por el jefe municipal habría obtenido de forma ilícita unos 17 millones de dólares.

Además de Villacís, otros dos alcaldes del Movimiento Revolución Ciudadana, fundado por seguidores del expresidente Rafael Correa (2007-2017), están tras las rejas por presunta corrupción.

En febrero fue detenido Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil (suroeste), el principal puerto de Ecuador. La defensa de Álvarez denuncia torturas en prisión.

Y José Arroyo, jefe comunal de la ciudad de Pujilí y primera persona abiertamente LGBTI en ser elegida a una alcaldía en Ecuador, se encuentra en una cárcel de mujeres en Quito desde agosto de 2025.

La oposición a Noboa denuncia obstrucción para participar en las elecciones de alcaldes, a las que Villacís planeaba postularse.

Ecuador registra altos niveles de violencia vinculados a bandas dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otros crímenes. Con una tasa de homicidios de 50,9 por cada 100.000 habitantes en 2025, es uno de los países más peligrosos de Latinoamérica, según el centro de análisis de seguridad Insight Crime.

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