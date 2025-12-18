Detienen a un alemán con 17 paquetes de cocaína en un aeropuerto de República Dominicana

Santo Domingo, 18 dic (EFE).- Las autoridades de la República Dominicana detuvieron a un ciudadano alemán en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), en Santo Domingo, al que se le incautaron 17 paquetes de presunta cocaína, informó este jueves la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El detenido fue interceptado antes de abordar un vuelo con destino a Frankfurt (Alemania), después de que los agentes detectaron a través de una de las máquinas de rayos X imágenes sospechosas en el interior de su maleta, indicó este jueves la DNCD en un comunicado.

Por instrucciones de la Fiscalía, y en presencia del arrestado, se procedió a abrir el equipaje, que contenía en su interior un total de 17 paquetes de la presunta droga, forrados en plástico transparente y de color negro.

Además de las sustancias narcóticas, al ciudadano alemán se le confiscaron tres teléfonos móviles, dinero en pesos y euros, documentos personales y «otras evidencias vinculantes a la investigación».

El detenido será sometido a la justicia en las próximas horas, mientras que los 17 paquetes de la presunta droga fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El Ministerio Público y la DNCD investigan sobre la posibilidad de que haya otros implicados «en la frustrada operación de narcotráfico internacional, para arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia».

El pasado 9 de diciembre las autoridades dominicanas incineraron un cargamento de 9.8 toneladas de cocaína que fueron halladas en un puerto dominicano en la mayor incautación en la historia del país y también en parte de la región del Caribe.

Además, entre enero y octubre de este año la República Dominicana destruyó más de 26 toneladas de estupefacientes ocupados en la lucha contra el tráfico de drogas, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

También el país caribeño decomisó más de 44 toneladas de drogas en 2024, «cifras históricas que imponen un nuevo récord en el número de incautaciones de sustancias narcóticas» en el país, de acuerdo con la DNCD.

Las autoridades dominicanas, en su lucha contra el narcotráfico colaboran con los Estados Unidos, quien mantiene el operativo ‘Lanza del Sur’, iniciada en noviembre, bajo el argumento de combatir el tráfico ilegal de estas sustancias. EFE

