Detienen a un escritor gastronómico ruso por difundir noticias «falsas» sobre el Ejército

1 minuto

Moscú, 8 oct (EFE).- Las fuerzas de seguridad rusas han detenido al escritor gastronómico Pável Siutkin por difundir noticias «falsas» sobre la actuación del Ejército ruso, informó hoy el Comité de Instrucción (CI) ruso.

Según las autoridades, el motivo de la detención son los mensajes del escritor, de 60 años, en su canal de Telegram.

«Siutkin fue llevado a la sede del Comité de Instrucción para el inicio de la investigación. Próximamente se presentarán cargos contra él y se le impondrá una medida cautelar», señaló el CI en un comunicado.

El detenido es autor de varios libros sobre la historia de la cocina rusa y soviética.

Siutkin apareció en el pasado en diversos programas gastronómicos en la televisión rusa y hace diez años representó a su país en la Expo de Milán. EFE

