Detienen a un exdirector de la Policía colombiana condenado por tráfico de influencias

2 minutos

Bogotá, 24 nov (EFE).- Las autoridades colombianas detuvieron este lunes al general retirado Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía, condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias al concluir que trató de interferir ante una fiscal para frenar la captura de un empresario ganadero.

El propio Palomino confirmó su detención y escribió en X: «Siempre he respetado y acatado las disposiciones de la justicia, así no las comparta, por eso mismo esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía) para seguir atendiendo los requerimientos judiciales como corresponde».

«Me embarga un sentimiento de tristeza ante la injusticia», agregó el general retirado, quien fue director de la Policía entre 2013 y 2016.

La Corte condenó al oficial retirado en agosto pasado por el delito de tráfico de influencias, por el que puede recibir una condena de entre cuatro y ocho años de prisión.

Según el alto tribunal, Palomino acudió en febrero de 2014 a la residencia de la fiscal Sonia Lucero Velásquez para hablar sobre el ganadero Luis Gonzalo Gallo Restrepo, del departamento caribeño de Córdoba, quien estaba siendo investigado por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Gallo Restrepo hizo parte de una junta ganadera que supuestamente participó en la compra de más de 100 terrenos robados por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar de derecha desmovilizado en 2006.

La fiscal, que grabó la reunión, declaró durante el proceso judicial que el entonces director de la Policía habló de Gallo Restrepo como una persona «honorable» por sus aportaciones a causas sociales y su cercanía con altos dirigentes, incluidos el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) y figuras empresariales e internacionales.

Aunque Velásquez admitió que «no hubo petición directa de archivo, suspensión de la orden de captura contra Gallo Restrepo y menos que se cancelara», aseguró sentirse intimidada por la «presión institucional dada la jerarquía de su interlocutor y el contexto de la visita».

La sala consideró que el comportamiento de Palomino «sobresale por su antijuridicidad y culpabilidad» y confirmó su responsabilidad penal. EFE

jga/joc/nvm