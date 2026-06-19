Detienen a un hombre acusado de espiar para Rusia a una fábrica francesa de drones

afp_tickers

Compartir

1 minuto

Las autoridades francesas detuvieron a un hombre nacido en Bielorrusia y residente en España acusado de espiar para Rusia a un fabricante francés de drones, informaron este viernes la fiscalía de París y una fuente próxima al caso.

El hombre fue arrestado el 3 de junio «mientras filmaba un prototipo de dron perteneciente a una empresa que suministra a las fuerzas armadas francesas y ucranianas», indicó la fiscalía, confirmando una información del diario Le Parisien.

Según una fuente cercana al caso, el hombre, residente en España, tenía como objetivo la fábrica Delair, cerca de la ciudad de Toulouse, en el sur de Francia.

La fábrica situada en Labège, a un centenar de kilómetros de la frontera española, había sido atacada dos días antes de su detención con cócteles molotov que no llegaron a explotar, precisó esta fuente.

Las investigaciones de los servicios de inteligencia de Francia descubrieron que el sospechoso, de 48 años, envió «presuntamente» el video del dron «a un contacto en Rusia», subrayó el ministerio público.

Dos días más tarde, la fiscalía de París, que investiga las sospechas de injerencias extranjeras, abrió una investigación por violaciones de los intereses fundamentales de Francia.

El hombre se encuentra en detención preventiva y fue imputado entre otros por haber entregado información a una potencia extranjera, delito castigado con hasta 15 años de prisión, indicó la fiscalía.

fbe/tjc/pc