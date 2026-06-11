Detienen a un hombre al hallar cocaína valorada en 4,8 millones de dólares en Puerto Rico

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San Juan, 11 jun (EFE).- La Guardia Costera de Estados Unidos informó este jueves de la detención de un hombre después de hallar el martes un alijo de cocaína de 237,75 kilos valorado en 4,8 millones de dólares en una embarcación frente a la costa norte de Arecibo, en el norte de Puerto Rico.

«Este caso pone de relieve el excelente trabajo en equipo entre cuatro unidades marítimas y la eficaz interoperabilidad entre los socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de San Juan», declaró en un comunicado Ross Markham, comandante del buque Joseph Tezanos.

Los tripulantes de los buques de la Guardia Costera, Joseph Tezanos e Isaac Mayo, y los socios de las fuerzas del orden del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de la región de San Juan, precisaron que en la operación además de detener al implicado, también confiscaron un arma y nueve fardos de cocaína.

De acuerdo a las autoridades, el detenido se enfrenta a un proceso federal por delitos de tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego.

«La combinación de la experiencia colectiva y los recursos disponibles permitió llevar a cabo un abordaje seguro y descubrir cocaína a bordo de la barcaza, lo que disuade aún más a las organizaciones de contrabando de utilizar los buques comerciales que llegan para llevar a cabo actividades de tráfico de personas y drogas dentro de nuestra zona de responsabilidad», subrayó Tezanos.

La iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) se estableció mediante el Decreto Ejecutivo 14159, ‘Protección del pueblo estadounidense contra la invasión’.

El HSTF es una alianza interinstitucional dedicada a eliminar los carteles criminales, las bandas extranjeras, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de tráfico y contrabando de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero.

También canaliza todo el poder de las fuerzas del orden de Estados Unidos hacia la identificación, investigación y enjuiciamiento de toda la gama de delitos cometidos por estas organizaciones.

El HSTF explicó que pone énfasis en la investigación y el enjuiciamiento de quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños. También utiliza todas las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar de Estados Unidos a los extranjeros delincuentes más violentos.

Las incautaciones de droga en las aguas ubicadas en la costa oeste de Puerto Rico son frecuentes, ya que el llamado Canal de Mona, que separa el archipiélago de República Dominicana, es una ruta utilizada habitualmente para el narcotráfico. EFE

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