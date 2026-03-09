Detienen a un hombre con un cuchillo frente a la Oficina Presidencial de Taiwán

1 minuto

Pekín, 9 mar (EFE).- Un hombre fue detenido este lunes tras entrar con un cuchillo en la plaza situada frente a la Oficina Presidencial de Taiwán, en Taipéi, en un incidente que no dejó heridos, informaron las autoridades.

El sospechoso, identificado por la policía con el apellido Lee, llegó en taxi antes de ser reducido por agentes y policías militares poco después de acceder al recinto, informó hoy la agencia de noticias CNA.

Según la Policía de Taipéi, el incidente ocurrió hacia las 02:50 hora local (18:50 GMT del domingo), cuando el hombre bajó del vehículo frente al complejo presidencial y avanzó hacia la plaza mientras sostenía un cuchillo de cocina.

Durante el incidente, el hombre gritó «Dios me dijo que viniera a matar a los comunistas», según las autoridades, que indicaron que no se registraron heridos.

Una investigación preliminar apunta a que el detenido había viajado desde Keelung con la intención de presentar una queja, aunque no existe constancia de que hubiera registrado ninguna petición formal, añadieron las fuentes.

La Oficina Presidencial señaló en un comunicado que el personal de seguridad actuó conforme a los procedimientos establecidos y que el sospechoso fue entregado posteriormente a la policía para su investigación.

El caso será remitido a la Fiscalía del Distrito de Taipéi, que lo investigará por un presunto delito de poner en peligro la seguridad pública. EFE

gbm/imh/jrh