Detienen a un hombre por un letal incendio en Los Ángeles en enero

afp_tickers

2 minutos

Un hombre fue detenido sospechoso de haber iniciado un letal incendio que en enero devoró una lujosa comunidad costera en el sur de California, informaron las autoridades estadounidenses este miércoles.

Jonathan Rinderknecht, de 29 años, fue arrestado el martes en Florida, en el este del país, y debe presentarse ante la corte para responder a cargos de destrucción de propiedades por fuego, en conexión con el infierno que mató a una docena de personas y carbonizó miles de estructuras de Pacific Palisades, en Los Ángeles.

«La investigación sostiene que la irresponsabilidad de una única persona causó el peor incendio que Los Ángeles ha visto, provocando muerte y amplia destrucción en Pacific Palisades», dijo el fiscal estadounidense Bill Essayli.

Según las investigaciones, el incendio que arrasó Pacific Palisades fue una continuación de otro incendio que ardió en la región el 1 de enero y que fue bautizado como Lachman.

Rinderknecht, quien trabajaba la noche del 31 de diciembre como conductor de Uber, habría dejado un pasajero en Pacific Palisades esa noche, y después habría manejado a una caminería rodeada de prominente vegetación, en donde las autoridades creen encendió las llamas.

«Aunque los bomberos sofocaron rápidamente el incendio Lachman, el fuego continuó ardiendo de manera subterránea y oculta dentro de la estructura de raíces de la densa vegetación», dijo la Fiscalía.

Una semana después, las llamas se desataron en Pacific Palisades, obligando a miles a huir, y reduciendo a cenizas comunidades enteras en este enclave en las montañas al borde de la costa.

Las llamas llegaron hasta la vecina Malibú, con lujosas mansiones al borde del litoral californiano.

Rinderknecht fue en una época residente del vecindario, precisó Essayli. En su teléfono, las autoridades consiguieron imágenes generadas por IA mostrando una ciudad en llamas.

pr/mar