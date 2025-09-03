Detienen a un humorista irlandés en Londres por publicaciones supuestamente tránsfobas

Londres, 3 sep (EFE).- El humorista irlandés Graham Linehan, cocreador de la exitosa comedia televisiva ‘Father Ted’, fue arrestado en el aeropuerto londinense de Heathrow tras desembarcar de un avión procedente de Estados Unidos, acusado de incitar a la violencia contra los transgénero en redes sociales, según informó la Policía Metropolitana (Met, por sus siglas en inglés).

En respuesta a esta detención, el Gobierno británico aseguró este miércoles que quiere que la Policía centre sus esfuerzos en asuntos más relevantes que los mensajes en internet.

El propio artista, de 57 años, relató que fue detenido por cinco agentes armados y que tuvo que ser trasladado después al hospital tras sufrir una bajada de tensión.

La Met confirmó su hospitalización y agregó que Linehan, muy popular en Irlanda, Reino Unido y EE.UU., fue después dado de alta, interrogado en comisaría y puesto en libertad bajo fianza, «mientras avanzan las investigaciones» por tres publicaciones efectuadas en X el pasado abril,.

Uno de ellos decía: «Si un hombre trans se encuentra en un espacio exclusivo para mujeres, está cometiendo un acto violento y abusivo. Arma un escándalo, llama a la policía y, si todo falla, dale un puñetazo en las pelotas».

La detención de Linehan ha generado protestas de personalidades como la escritora J.K. Rowling, conocida por sus críticas a la comunidad trans, o de la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, que apelan a la libertad de expresión.

«Enviar a cinco agentes a arrestar a un hombre por un tuit no tiene motivación policial, sino política. Con el Partido Laborista, vemos con frecuencia robos, delitos con arma blanca y asaltos sin resolver, mientras que se desperdician recursos en la vigilancia del pensamiento», declaró la jefa de la oposición.

A este respecto, el secretario de Estado de Sanidad, Wes Streeting, afirmó hoy que el Gobierno deben revisar las leyes que rigen la libertad de expresión en línea.

El político laborista sostuvo que dichas leyes han generado mayores expectativas sobre la policía y han diluido la atención y las prioridades del público, por lo que se comprometió a revisarlas.

Streeting recordó que el propio primer ministro, Keir Starmer, y la titular de Interior, Yvette Cooper, ha sido «claros» sobre este asunto y quieren que la Policía se centre «en vigilar las calles en lugar de los tuits». EFE

